انت الان تتابع خبر اطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء..... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 8 شباط والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - 1904 – بداية الحرب الروسية اليابانية وذلك بعد رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا بغداد - ياسين صفوان - 1904 – بداية الحرب الروسية اليابانية وذلك بعد رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا 1945 – الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية 1978 – أمير الكويت يصدر مرسوم بتعيين الشيخ سعد العبد الله الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء 1985 – إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء. 2015 - مُنتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015 2016 - الإمارات العربية المتحدة تعلن عن إعادة هيكلة الحكومة 2017 - انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسًا للصومال.