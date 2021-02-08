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اطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء..... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم 8 شباط

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بغداد - ياسين صفوان - 1904 – بداية الحرب الروسية اليابانية وذلك بعد رفض روسيا الخطة اليابانية لتقسيم منشوريا وكوريا

1945 – الرئيس السوري شكري القوتلي يقوم بأول زيارة رسمية للمملكة العربية

1978 – أمير الكويت يصدر مرسوم بتعيين الشيخ سعد العبد الله الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء

1985 – إطلاق القمر الصناعي العربي عرب سات إلى السماء.

2015 - مُنتخب ساحل العاج يحرز كأس الأمم الأفريقية 2015

2016 - الإمارات العربية المتحدة تعلن عن إعادة هيكلة الحكومة

2017 - انتخاب محمد عبد الله محمد رئيسًا للصومال.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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