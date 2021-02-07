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صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير عام صحة بغداد/ الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة .

وكشف الحجامي في بيان، عن "اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبرات دائرة صحة الكرخ بمرض مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم".

 

وبلغ عدد الاصابات 99 موزعة كالآتي :

أبو دشير-------------- 4
أبو غريب -------------1
الإسكان--------------4
الاعلام---------------4
البياع----------------3
التاجي----------------1
الحرية---------------10
الدورة---------------13
الرحمانية -------------1
السيدية--------------3
الشعلة--------------12
العامرية--------------5
العطيفية -------------2
العلاوي--------------2
الغزالية --------------10

الكاظمية -------------3
المحمودية------------4
المنصور--------------3
اليرموك---------------1
حي الجامعة-----------2
حي الجهاد------------4
حي الخضراء-----------2
حي العامل-------------1
شارع حيفا-------------1
سكنة جانب الرصافة-----3

الشفاء: 194.. الوفيات: لا توجد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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