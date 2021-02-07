صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وكشف الحجامي في بيان، عن "اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبرات دائرة صحة الكرخ بمرض فيروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم".

وبلغ عدد الاصابات 99 موزعة كالآتي : أبو دشير-------------- 4

أبو غريب -------------1

الإسكان--------------4

الاعلام---------------4

البياع----------------3

التاجي----------------1

الحرية---------------10

الدورة---------------13

الرحمانية -------------1

السيدية--------------3

الشعلة--------------12

العامرية--------------5

العطيفية -------------2

العلاوي--------------2

الغزالية --------------10

الكاظمية -------------3

المحمودية------------4

المنصور--------------3

اليرموك---------------1

حي الجامعة-----------2

حي الجهاد------------4

حي الخضراء-----------2

حي العامل-------------1

شارع حيفا-------------1

سكنة جانب الرصافة-----3 الكاظمية -------------3المحمودية------------4المنصور--------------3اليرموك---------------1حي الجامعة-----------2حي الجهاد------------4حي الخضراء-----------2حي العامل-------------1شارع حيفا-------------1سكنة جانب الرصافة-----3 الشفاء: 194.. الوفيات: لا توجد