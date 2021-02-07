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اليكم أبرز الأحداث التاريخية التي طبعت تاريخ اليوم 7 شباط 2021

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بغداد - ياسين صفوان - 1882 - صدور الدستور المصري.

1900 - تأسيس حزب العمال.

1959 - الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.

1965 - الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.

1986 - زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية

1992 - التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم معاهدة ماستريخت

2015 - لوحة متى تتزوجين تُباع بمبلغ 300 مليون دولار وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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