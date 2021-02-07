انت الان تتابع خبر اليكم أبرز الأحداث التاريخية التي طبعت تاريخ اليوم 7 شباط 2021 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1882 - صدور الدستور المصري.
1900 - تأسيس حزب العمال.
1959 - الرئيس الكوبي فيدل كاسترو يعلن دستور كوبا الجديد.
1965 - الملاكم الأمريكي كاسيوس كلاي يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى محمد علي كلاي.
1986 - زعيمة المعارضة الفلبينية كورازون أكينو تفوز بالانتخابات الرئاسية
1992 - التوقيع على معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تعرف باسم معاهدة ماستريخت
2015 - لوحة متى تتزوجين تُباع بمبلغ 300 مليون دولار وبذلك تصبح أغلى لوحة بيعت في التاريخ.