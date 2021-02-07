القانونية النيابية تحدد أولويات البرلمان قبل الذهاب للعطلة التشريعية

بغداد - ياسين صفوان - حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أولويات مجلس النواب قبل الذهاب إلى العطلة التشريعية.



وقال مقرر اللجنة النائب محمد الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: "إن استجواب محافظ البنك المركزي، واستجواب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات سيكونان على جدول أعمال مجلس النواب".

وأشار الى أن "جدول أعمال المجلس سيتضمن قانون الموازنة واستجواب محافظ البنك المركزي ورئيس هيأة الإعلام والاتصالات قبل الذهاب الى العطلة التشريعية".

وكان مكتب رئيس الوزراء أكد في وقت سابق، الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية.