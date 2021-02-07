رسمياً.. سعد ناطق الى الاهلي السعودي

أعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاحد، خبر انتقال المدافع سعد ناطق الى الاهلي السعودي دون الكشف عن مدة العقد.



وقال مصدر من داخل النادي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللاعب سعد ناطق وقع رسميا على عقد ينتقل من خلاله الى الاهلي السعودي وصلت قيمته الى مليون ونص دولار لتمثيل الفريق خلال منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم في المرحلة المقبلة".

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "اللاعب غاب عن الوحدات التدريبية يوم امس بعد ان ابدى رغبته الشديدة للاحتراف في ظل تمسك ادارة الشرطة بخدماته كما كان رأي المدرب الفريق الكسندر اليتش بالتمسك باللاعب".