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رسمياً.. سعد ناطق الى الاهلي السعودي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-07 | 15:16

رسمياً.. سعد ناطق الى الاهلي السعودي

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أعلن نادي الشرطة الرياضي، اليوم الاحد، خبر انتقال المدافع سعد ناطق الى الاهلي السعودي دون الكشف عن مدة العقد.

وقال مصدر من داخل النادي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللاعب سعد ناطق وقع رسميا على عقد ينتقل من خلاله الى الاهلي السعودي وصلت قيمته الى مليون ونص دولار لتمثيل الفريق خلال منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم في المرحلة المقبلة".

 

وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "اللاعب غاب عن الوحدات التدريبية يوم امس بعد ان ابدى رغبته الشديدة للاحتراف في ظل تمسك ادارة الشرطة بخدماته كما كان رأي المدرب الفريق الكسندر اليتش بالتمسك باللاعب".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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