تخصيص مالي ضمن الموازنة لإعادة تأهيل مداخل بغداد

بغداد - ياسين صفوان - قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، إضافة تخصيصات مالية لتطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد.



وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "اللجنة المالية قررت إضافة تخصيص مالي ضمن موازنة عام 2021 لإعادة تأهيل مداخل العاصمة بغداد".

وأشار البيان إلى أن "اللجنة قررت أيضاً مضاعفة تخصيصات البترودولار ضمن موازنة 2021 إلى (واحد ترليون) تذهب للمحافظات المنتجة للنفط".