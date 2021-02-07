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بحضور الكاظمي.. المالية النيابية تناقش مسودة قانون الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعها الثاني والاربعين، الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان " اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة 2021".

واوضحت أن "اللجنة تشهد حضور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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