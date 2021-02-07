بحضور الكاظمي.. المالية النيابية تناقش مسودة قانون الموازنة

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان " اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة 2021".

واوضحت أن "اللجنة تشهد حضور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".

