انت الان تتابع خبر ذي قار تؤكد حاجتها لأكثر من 900 مدرسة للقضاء على الدوام المزدوج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية تربية ذي قار، اليوم الاحد، عن حاجة المحافظة الى قرابة 900 بناية مدرسية للقضاء على الدوام المزدوج في مدارس المحافظة.
وقال مدير التربية رياض العمري للسومرية نيوز ان "المحافظة بحاجة الى 876 بناية مدرسية للقضاء على نوعية الدوام وكي يكون دوام احادي وليس مزدوج".
ولفت الى ان "هذا العدد المطلوب لا يمكن ان ينهي مشكلة اكتظاظ الطلبة داخل الصف الواحد وفي حال ان يكون الصف نموذجي لا يتجاوز الـ25 طالب فنحن بحاجة الى ضعف هذا العدد".