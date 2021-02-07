ذي قار تؤكد حاجتها لأكثر من 900 مدرسة للقضاء على الدوام المزدوج

وقال مدير التربية رياض العمري للسومرية نيوز ان "المحافظة بحاجة الى 876 بناية مدرسية للقضاء على نوعية الدوام وكي يكون دوام احادي وليس مزدوج".

ولفت الى ان "هذا العدد المطلوب لا يمكن ان ينهي مشكلة اكتظاظ الطلبة داخل الصف الواحد وفي حال ان يكون الصف نموذجي لا يتجاوز الـ25 طالب فنحن بحاجة الى ضعف هذا العدد".

