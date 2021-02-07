انت الان تتابع خبر تحديد موعد عودة احمد جلال إلى الملاعب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-07 | 10:12
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اكد لاعب نادي الشرطة احمد جلال، ان العملية التي أجراها في المستشفى الامريكي في العاصمة اللبنانية بيروت تكللت بالنجاح.
وقال جلال في تصريح نشره المكتب الاعلامي لنادي الشرطة تابعته الخليج 365 ان "العملية نجحت بعد التأكيدات من قبل الطبيب المختص بانه سيعود للملاعب بعد 5 اشهر".
واوضح لاعب الشرطة، "يوم امس السبت خرجت من المستشفى وسابقى في لبنان لمدة 20 يوم ومن ثم العودة إلى العراق وبعد 45 يوم لي عودة مرة أخرى لاكمال العلاج والكشف عن النتيجة
الجدير بالذكر ان جلال قد تعرض إلى اصابة قوية اثناء مباراة فريقه الشرطة امام القوة الجوية ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اثر احتكاك مع المدافع احمد ابراهيم لاعب الجوية.
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