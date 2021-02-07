تحديد موعد عودة احمد جلال إلى الملاعب

وقال جلال في تصريح نشره المكتب الاعلامي لنادي الشرطة تابعته الخليج 365 ان "العملية نجحت بعد التأكيدات من قبل الطبيب المختص بانه سيعود للملاعب بعد 5 اشهر".

واوضح لاعب الشرطة، "يوم امس السبت خرجت من المستشفى وسابقى في لبنان لمدة 20 يوم ومن ثم العودة إلى العراق وبعد 45 يوم لي عودة مرة أخرى لاكمال العلاج والكشف عن النتيجة



واشاد اللاعب بـ"موقف الهيئة الإدارية لنادي الشرطة بعد تحملها دفع التكاليف الكاملة لإجراء العملية والسفر والعلاج".

الجدير بالذكر ان جلال قد تعرض إلى اصابة قوية اثناء مباراة فريقه الشرطة امام القوة الجوية ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اثر احتكاك مع المدافع احمد ابراهيم لاعب الجوية.

