وزير الخارجية يبحث مع أبو الغيط سبل تعزيز العمل العربي المشترك

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بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، سبل تعزيز التعاون العربي المشترك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".
واوضح ان "الجانبين، بحثا سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات والفرص. ويعرض لأهمِّ القضايا والمواقف".
وكان حسين قد وصل في وقت سابق اليوم، لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة.