انت الان تتابع خبر الرشيد يعلن شروط المنح والتسديد لسلف منتسبي المؤسسات الامنية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن شروط منح السلف الشخصية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني.
المصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قرار المنح من دون شرط التوطين".
واضاف البيان، ان "التعليمات التي وضعت تضمنت ما يلي:
- ان يكون طالب السلفة مثبت على الملاك الدائم
- ان لا يكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل ممنوحة من مصرفنا بتاريخ تقديم طلب الحصول على السلفة
- مبلغ السلفة (٥ / ٨/ ١٠ ) ملايين دينار وحسب حدود صافي الراتب
- مدة السلفة (٥) سنوات بفائدة (٥٪) تحتسب بطريقة القسط الثابت وتسدد بأقساط شهرية".