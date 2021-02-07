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الرشيد يعلن شروط المنح والتسديد لسلف منتسبي المؤسسات الامنية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن شروط منح السلف الشخصية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني.

المصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قرار المنح من دون شرط التوطين".

واضاف البيان، ان "التعليمات التي وضعت تضمنت ما يلي:
- ان يكون طالب السلفة مثبت على الملاك الدائم
- ان لا يكون بذمته سلفة سابقة غير مسددة بالكامل ممنوحة من مصرفنا بتاريخ تقديم طلب الحصول على السلفة

- ان لا يتجاوز عمر طالب السلفة السن القانوني المقرر بقانون الخدمة المشمول بها في نهاية مدة السلفة
- مبلغ السلفة (٥ / ٨/ ١٠ ) ملايين دينار وحسب حدود صافي الراتب
- مدة السلفة (٥) سنوات بفائدة (٥٪) تحتسب بطريقة القسط الثابت وتسدد بأقساط شهرية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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