انت الان تتابع خبر القبض على 6 متهمين بـ'الارهاب' في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 6 متهمين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة البصرة.