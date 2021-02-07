وزير الخارجية يصل الى القاهرة

وذكرت الوزارة في بيان تلقته الخليج 365، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وصل صباح اليوم، العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة، الذي دعت له الممكلة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة، والخاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية".واضافت "من المُؤمَّل أن يخرج الاجتماع الذي سيُعقـَد يوم 8 شباط 2021، بموقفٍ عربيٍّ مُوحَّد تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة.وعلى هامش الاجتماع سيلتقي السيّد الوزير كبار المسؤولين في جمهوريّة مصر العربيّة، وسيبحث أيضاً آخر المُستجدّات ذات الاهتمام المُشترَك على الساحة العربيّة، مع عدد من وزراء خارجيّة الدول المشاركين في الاجتماع".

وبين أن "حسين سيعقد اجتماعاً مع وزيري خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة والمملكة الأردنيّة الهاشمية، في إطار العمل الثلاثي المشترك للتباحث حول ما وصل اليه العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالمشاريع المتفق عليها في الاجتماعات السابقة، وكذلك من أجل تهيئة جدول الاعمال لإجتماع القمة الثلاثية لزعماء هذه الدول، المُزمع إنعقاده خلال الفترة القادمة".

