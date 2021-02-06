النقل التلفزيوني يتسبب بتغيير توقيتات المباريات في الممتاز

اكدت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم بان هناك تعديلات على توقيت لثلاث مباريات بسبب النقل التلفزيوني.

ونشر الموقع الرسمي للهيئة التطبيعية بان الجولة الجولة الثامنة عشرة لدوري الكرة الممتاز، شهدت التعديلات على توقيت ثلاث مباريات بما يتلاءم مع النقل التلفزيوني حيث سيلعب يوم غد الاثنين في تمام الساعة 2 ظهرا على ملعب الصناعة فيرق الصناعات الكهربائية مع اربيل و اليوم نفسه في تمام الساعة 4:30 فريقا القوة الجوية والميناء على ملعب الشعب كما ستقام يوم الثلاثاء 6 مباريات حيث سيكون توقيت واحد لاربع مباريات وهي الديوانية ونفط الوسط والسماوة والقاسم والحدود والطلبة والكرخ والزوراء اما النجف وزاخو في الساعة 4 :30 في حين سيلعب نفط ميسان ومانة بغداد في 6:30 بتقويت بغداد اما الختام فسيكون يوم الاربعاء بلقائين الاول الكهرباء والنفط في الساعة الثانية ظهرا والثانية نفط البصرة والشرطة في الساعة 4:15 بتوقيت بغداد على ملعب الفيحاء.