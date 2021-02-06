كوفيد-19 يوقف الرياضة رسمياً في الكويت

ودعت الهيئة العامة للرياضة الكويتية كافة الاتحادات الرياضية لوقف الأنشطة لمدة شهر واحد قابل للتمديد بداية يوم غد الأحد وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن تفشي فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن صقر الملا نائب المدير العام لشؤون الرياضية التنافسية في الهيئة دعا إلى حظر التجمّعات داخل الهيئات الرياضية بكل أنواعها وأسبابها.

وأضافت: على الهيئات التي تشارك في بطولات دولية مُهمة للمُنتخبات التقدم بطلب للاستثناء من قرار وقف النشاط وذلك لعرضه على الجهات المعنية، ستواصل الهيئة اجتماعاتها مع اللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الصحة لتقييم الأوضاع وإخطار الاتحادات بكل ما يُستجد، نشكر الاتحادات الرياضية على تعاونها مع الهيئة لمُواجهة الجائحة خاصة مع الانتشار المُتسارع للسلالات الجديدة من الفيروس.