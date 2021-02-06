انت الان تتابع خبر وزير الداخلية ووكيل الاستخبارات في واسط للقاء المتظاهرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الاستخبارات احمد ابو زغيف الى محافظة واسط.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الاستخبارات احمد ابو زغيف وصلوا الى محافظة واسط للقاء المتضاهرين والاستماع لمطالبهم".
وانطلقت قبل ايام تظاهرة قرب مبنى الحكومة المحلية في واسط بالتزامن مع تظاهرة مماثلة انطلقت، باسم جمعة "سجاد العراقي" في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.