انت الان تتابع خبر وزير الداخلية ووكيل الاستخبارات في واسط للقاء المتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوصول وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الاستخبارات احمد ابو زغيف الى محافظة واسط.