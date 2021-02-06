قمبل يوعد جماهير نادي الحسين بالعودة للممتاز

اكد مدرب فريق الحسين كريم حسين قمبل اليوم السبت سينطلق التحضير الفعلي للفريق ولت تكون هناك اختبارات لللاعبين لان الفريق استقر على اختياراته .

وقال قمبل في حديث خاص للسومرية نيوز ان فترة الاختبارات انتهت والإعداد الفعلي للفريق انطلق اليوم من خلال الاسماء الجديدة التي استقطبانها للفريق كما ستكون هناك اسماء حاضرة لها خبرة في الدوري الممتاز ليكون الفريق على اهب الاستعداد للعودة من جديد الى الدوري الممتاز وهذا هو الهدف الاول.

واضاف مدرب فريق الحسين: بعد ان استلمنا الفريق من المدرب صباح عبد الحسن تم هيكلة الفريق من جديد حيث استغنينا عن 23 لاعبا منواستقطبنا بالعدد نفسه لاعبين شباب خضنا من خلالها خمس مباريات كانت كفيلة بالاختاير الامثل بغض النظر عن النتائج التي خرج بها الفريق من مبارياته الودية .

واشار الى ان هناك دعم متواصل من قبل ادارة الفريق ورئيس النادي من اجل خلق فريق منافس وقوي يمزج بين الخبرة والشباب لذلك اوعد الجماهير بان الفريق سيكون مختلف عن الماضي باسلوب لعبه ونتائجه .