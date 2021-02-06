الأنواء الجوية تعلن طقس العراق للأيام المقبلة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والطقس الزلزالي، اليوم السبت، حالة الطقس في بغداد والمحافظات، وكميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه أن "طقس اليوم السبت في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتتحول إلى رعدية أحياناً".

وأضافت، أن "طقس يوم غد الأحد، سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً مع زخات مطر خفيفة صباحاً ثم يتحول إلى صحو مع بعض الغيوم، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية، غائم جزئياً إلى صحو وارتفاع بدرجات الحرارة، بينما طقس المنطقة الجنوبية، سيكون غائم جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة".

وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون في المناطق الثلاث، صحواً مع بعض الغيوم، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الوسط والشمال، فيما سترتفع في المنطقة الجنوبية".