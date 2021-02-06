الصين تسجل تفشيا لإنفلونزا الطيور

بغداد - ياسين صفوان - قال وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أن الصين أبلغت عن تفش لأنفلونزا الطيور "إتش5إن8" في مدينة ليانيونقانغ الساحلية في مقاطعة جيانغسو بشرقي البلاد.

ووفق وكالة "شينخوا" تم اكتشاف أنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور برية في منطقة ذات مناظر خلابة في المدينة".

وقالت الوزارة إن "17 طائرا بريا أصيبت ونفقت حتى الآن"، مبينة ان "إجمالي 647 طائرا بريا يسكنون في المنطقة".

وقامت السلطات المحلية بتفعيل استجابة طارئة، وقامت بتعقيم المنطقة والتخلص من جميع الطيور النافقة بأمان.

و "إتش5إن8" هو نوع فرعي من فيروس الأنفلونزا "أيه" (المعروف أيضا باسم فيروس إنفلونزا الطيور)، وفي حين أن "إتش5إن8" لا يحمل سوى مخاطر منخفضة للبشر، إلا أنه شديد الخطورة على الطيور البرية والدواجن.