وزير الدفاع الأفغاني يرفض بقاء القوات الأجنبية في بلاده

بغداد - ياسين صفوان - اعلن وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، اليوم السبت، عن رفضه بقاء القوات الأجنبية في بلاده وأفغانستان.

وقال خالد: "لا نرغب في بقاء القوات الأجنبية في بلدنا وأفغانستان يجب أن تعتمد على أبنائها"، مبينا: "بقي في أفغانستان 2500 جندي أمريكي فقط وقواتنا يمكنها تنفيذ مهامها بمفردها"، وفقا للجزيرة

واضاف ان "جميع المؤشرات لدينا تشير إلى عدم التزام حركة طالبان باتفاق الدوحة ووقف إطلاق النار"، لافتا الى ان "الحركة زادت وتيرة هجماتها لتحقيق مكاسب تفاوضية رغم إطلاق سراح معتقليها".