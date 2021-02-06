انت الان تتابع خبر ذي قار تعلن المباشرة بحملة لمكافحة حشرة المن بمزراع الحنطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير زراعة ذي قار الدكتور صالح هادي، اليوم السبت، عن المباشرة بحملة مدعومة من قبل وزارة الزراعة لمكافحة حشرة المن بمزراع الحنطة.
وقال هادي للسومرية نيوز، ان "قسم وقاية المزروعات في المديرية نفذ حملة لمكافحة حشرة المن لمزارع الحنطة الموجودة في عموم المحافظة".
واضاف، ان "هذه الحملة تستمر حتى نهاية الاستزراع وتكون المبيدات مجانية من قبل وزارة الزراعة وتنفذها من خلال 17 شعبة زراعية وثلاث لجان مركزي في المحافظة"