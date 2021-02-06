الموارد المائية تعلن عن اجتماع مرتقب مع تركيا بشأن حصص العراق من نهر دجلة

الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية علي راضي ثامر قال في تصريحات تابعتها الخليج 365، أن "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا او ايران او سوريا، يعد من الملفات الحكومية المهمة"، لافتا الى ان "ملف المياه في العراق، شهد تطورا ايجابيا واضحا بين العراق وتركيا خلال المدة الماضية".

وأضاف، أنه "تمت تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلاً عنه بموضوع ملف المياه، وللتوقيع ايضا على بروتوكول مع الجانب التركي سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة"، مبينا أن "المبعوث الخاص للرئيس التركي، اكد حرص بلاده على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الأنهر المشتركة بين البلدين".

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، أن "اخر اجتماع بين العراق وتركيا، كان في يوم 15 من الشهر الماضي، واتفق خلاله على زيارة وفد فني تركي الى بغداد للتباحث بشأن انشاء المركز البحثي، كما ان وفدا عراقيا سيزور انقره قريبا لاستكمال اجراءات توقيع بروتوكول بين الجانبين خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة".

ونوه بأن "هناك تفاهمات مع الجانب الايراني ومخاطبات رسمية وعددا من اللقاءات خلال المدة القليلة المقبلة بشأن الانهر المشتركة"، مؤكدا ان "هذا الملف سيكون باتجاه ايجابي لمصلحة العراق".

وبحسب الناطق باسم الوزارة، فان "الخزين المائي للبلاد متوفر، وتم اتخاذ اجراءات عدة من قبل الوزارة لتقليل نسب الهدر ومنع التجاوز على الحصص المائية ورفعها بشكل عام، ضمانا لوصول الحصص كاملة الى جميع مشموليها".