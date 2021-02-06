القبض على عصابة تروج للعملة المزيفية في ذي قار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، عن القاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم عملة مزورة اثناء محاولة تصريفها في الاسواق.

القيادة قالت في بيان، ورد للسومرية نيوز، ان "قسم شرطة الحسن المجتبى القى القبض على 3 متهمين بحوزتهم عملة مزورة اثناء محاولة تصريفها في الاسواق".

واضاف البيان، ان "تم ذلك من خلال تعاون المواطنين مع القوات الامنية".

وتابع انه "تم احالتهم للجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزائهم العادل".