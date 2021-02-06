بغداد تحبط عملية متاجرة بالبشر لدى محاولة بيع فتاتين

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ايلاف من لندن: اعلنت السلطات العراقية الجمعة عن احباط عملية لاحد المتاجرين بالبشر لدى محاولته بيع فتاتين بـ60 الف دولار واعتقاله واحالته الى القضاء.. فيما اكد الحزب الشيوعي العراقي تعرض مقره في النجف اليوم لهجوم بقنابل المولوتوف والرصاص.

وأشارت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحافي اليوم تابعته "ايلاف" الى انه قد "توافرت معلومات من احد المصادر السرية لمكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/الكرخ حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة بالمتاجرة بالفتيات ومن خلال تدقيق المعلومات تأكد انه يروم بيع فتاتين مقابل مبلغ (60 الف دولار أميركي) لكنها لم توضح عمر الفتاتين ووضعهما الاجتماعي.

واضافت الداخلية انه تم على الفور تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع المصدر وتم توثيق المعلومات بالتصوير فقرر قاضي التحقيق القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وبكمين محكم تم القبض على المتهم متلبسا بالجريمة. واوضحت انه قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ودونت اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف استنادا لأحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لعام 2012.

وتأتي هذه العملية بعد شهر من القبض على زوجين لدى محاولتهما بيع ولدهما في بغداد .. وقالت وكالة الاستخبارات العراقية اته قد القي القبض على رجل وامرأة بالجرم المشهود أثناء بيعهما لولدهما البالغ من العمر خمس سنوات بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي (حوالي 8 الاف دولار) بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

واشارت الوكالة الى انه بعد تكثيف الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الكرادة وبالجرم المشهود اثناء محاولتهما بيع ولدهما .. موضحة انه قد تم ايداع الوالدين المتهمين التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

ومؤخرا اعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر انه رصد ووثق عام 2020 حوالي 28 جريمة للاتجار بالبشر في بغداد تنوعت ما بين استغلال الأطفال في التسول وسوق الجنس وبيع الأعضاء واستغلال للعمالة الأجنبية. واشار الى انه وثق منذ تأسسيه في أكتوبر عام 2018 حوالي 64 جريمة إتجار، تنوعت ما بين توظيف النساء في سوق الجنس وتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال في التسول. واوضح أن حوالي 50% من هذه الجرائم وقعت في بغداد وغالبية ضحاياها من الأطفال والنساء فيما منفذوها عصابات وشبكات مرتبطة في ما بينها.

ووثق المصدر أواخر عام 2019 وجود 27 شبكة اتجار بالبشر في بغداد ومحافظات عراقية أخرى تمارس تجارة الأعضاء البشرية واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.

ودعا المرصد الى حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية مثل السكن اللائق والمشورة والمعلومات القانونية والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم . كما طالب بتفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر واللجان الفرعية في المحافظات فضلا عن تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2012 الذي صادق عليه البرلمان العراقي انذاك وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.

ويعزو متخصصون اجتماعيون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى الفقر والبطالة كما يتهمون بعض عناصر المليشيات بدعم الشبكات المتاجرة بالبشر والانتفاع منها مادياً.

هجوم بالقنابل على مقر للحزب الشيوعي العراقي

اعلن الحزب الشيوعي العراقي الجمعة ان مقرا له في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) قد تعرض فجر اليوم الى هجوم مسلح بقنابل المولوتوف الحارقة والرصاص.

وقال المركز الاعلامي للحزب الشيوعي في بيان تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان مقر الحزب في مدينة النجف قد تعرض فجرا الى هجوم مسلح بقنابل المولوتوف والرصاص في عملية وصفها بالغادرة والاثمة لكنه لم يشر الى الخسائر البشرية والمادية التي خلفها الهجوم.

واشار الى ان هذا المقر كانت خرجت منه خلال الاشهر الماضية عشرات قناني الأوكسجين وأجهزة التنفس لاسعاف المصابين بفايروس كورونا وآلاف السلات الغذائية في اعقاب الحظر الذي رافق الجائحة.

وشدد الحزب على ادانته "لهذا الفعل الجبان والآثم".. مؤكدا مضيه قدما "على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل وللخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين".. مطالبا "الحكومة مرة أخرى بحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات" المبكرة المقررة في العاشر من اكتوبر المقبل.

وابدى الحزب ارتياحه "للاستجابة السريعة للقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني في محافظة النجف" .. مشددا على ضرورة الاسراع بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكان مقر للحزب الشيوعي العراقي في مدينة البصرة الجنوبية قد تعرض في الثالث من نوفمبر 2019 الى إلقاء عبوة متفجرة بداخله ما الحق به اضرارا مادية.

فيما لم تسجل أي إصابات بشرية معتبرا ذلك تعبيرا عن وحشية وضيق أفق سياسي وفكري ومعادٍ للقوى الوطنية والديمقراطية.