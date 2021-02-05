انت الان تتابع خبر البرلمان يتضامن مع اللجنة المالية ويحذر من 'مساع لإرباك عمل الدولة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، موازنة العام الجاري 2021 مهمة جداً لمعالجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية التي تواجه العراق، فيما استنكرت لهجوم "الأصوات النشاز" على اللجنة المالية النيابية.

