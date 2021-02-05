كاشفاً عن توقف اكثر من 200 مشروع.. نائب يدعو أمين بغداد الى الشفافية في المشاريع المهمة

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة لعمل امانة بغداد ومنذ تولي امين بغداد الجديد فقد وجدنا تعثرا كبيرا في عمل الامانة وهنالك تعقيدات واشاكالات كثيرة توضع امام المستثمرين وتحول دون اكمال معاملاتهم"، مبينا ان "هنالك مناشدات وصلت الينا من بعض المستثمرين يشيرون فيها الى وجود اكثر من 200 مشروع كانت جاهزة للمصادقة امام امين بغداد لكنها توقفت بانتظار تلك المصادقة".واضاف الشمري، ان "المستثمرين اشاروا في مناشداتهم إلى ان هذا التأخير تسبب في تعريضهم الى ضغوط وابتزاز كبير من جهات عديدة وبعضها يدعي قربه من الامين"، لافتا الى "اننا نرى ان هنالك ضرورة الى تعامل امين بغداد بشفافية مع هذه المشاريع والاستثمارات المهمة في العاصمة وان يدفع باتجاه تسهيل الاجراءات بدل تعقيدها".

وتابع "اننا في لجنة النزاهة نعمل على متابعة هذا الملف وبحال استمرار وجود التعقيدات فسنعمل على استضافة الامين في اللجنة للوقوف على الاسباب وسيكون لنا موقف اكثر حزما خدمة لصالح العام".