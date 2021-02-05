وصفات طبيعية وسهلة لعلاج الكلف... جرّبيها!

يشيع ظهور الكلف عند النساء بنسب أكثر من الرجال، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 عاماً وكذلك في فترة الحمل. في التالي نقدم اليك وصفات منزلية سهلة، جميعها طبيعية، من أجل التخلص من الكلف والعناية بالبشرة.

وصفات طبيعية لعلاج الكلف



الألوفيرا لعلاج الكلف العميق

• يستخرج الجل من نبتة الألوفيرا.

• تفرك البشرة بجل الألوفيرا لمدة دقيقتين.

• يترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.

• تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مرضية.

• يطبق عصير الليمون الطازج على بقع الكلف العميق باستخدام قطنة.• يترك حتى يجف، ثم تغسل البشرة بالماء الفاتر.• تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مرضية.

العسل لعلاج الكلف العميق

• تمزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الملح أو السكر.

• تفرك البشرة وبقع الكلف العميق بالمزيج.

• تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مرضية.

الزبادي لعلاج الكلف العميق

• تطبق كمية مناسبة من الزبادي على البشرة وبقع الكلف.

• يترك حتى يجف، ثم تفرك البشرة لبضع دقائق وتغسل بالماء الفاتر، ثم البارد.

• تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مرضية.

• يمكن استبدال الزبادي بالكريمة الحامضة.

البصل لعلاج الكلف العميق

• تفرك البشرة بشريحة من البصل أو عصيره.

• يترك لبضع دقائق، ثم تغسل البشرة بالماء الدافىء.

• تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتائج مرضية.