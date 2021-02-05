حشد خدمي في بغداد مهمته إكساء الشوارع المهمة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، عن اتفاق بتشكيل حشد خدمي في بغداد.

وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي لوكالة الأنباء العراقية إنه "تم الاتفاق على تشكيل حشد وطني خدمي في بغداد، يشمل وزارتي الإعمار والإسكان والصناعة وأمانة بغداد والحشد الشعبي".

وأضاف بخاتي أن "مهمة هذا الحشد، هو توفير عدد كبير من المعامل الاسفلت والمباشرة بعملية إكساء واسعة للمناطق التي تم إدراجها من قبل وزارة التخطيط بالإضافة إلى الشوارع المهمة".

وأكد عضو لجنة الخدمات النيابية أن "أمانة بغداد بدأت بالخطوات في كل مناطق بغداد تفادياً لمشاكل تقادم الطرق وانعكاسها على الواقع الخدمي في العاصمة".

وتابع بخاتي أن "محافظة بغداد خصص لها مبلغ يصل إلى 400 مليار دينار، 70% منه لإكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة، و 30% المتبقية لتطوير الطرق في أطراف بغداد والمناطق الزراعية"، مشيراً الى "تخصيص أموال من موازنات تنمية الأقاليم للمحافظات للنهوض بواقعها بما يتناسب مع الحجم السكاني لهذه المحافظات".