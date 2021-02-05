بغداد وأثينا تستنفران بحثا عن طيار عراقي مفقود مع طائرته في اليونان

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ايلاف من لندن: وسع العراق واليونان الثلاثاء من عمليات البحث عن طيار عراقي مفقود مع طائرة تدريب كان يحلق فيها وسط ظروف جوية مضطربة غرب اليونان حيث يستعد فريق بحث عراقي متخصص للانضمام الى فرق بحث يونانية تضم 500 فرد.

وقالت شركة الخطوط الجوية العراقية إن حملة تفتيش انطلقت في اليونان بحثا عن طيار عراقي مفقود كان في مهمة تدريبية مع عدد من زملائه العراقيين واختفى مع طائرته التدريبية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية منوهة في بيان تابعته "ايلاف" الى ان زملاء الطيار المفقود عمار إبراهيم انضموا إلى فرق الإنقاذ اليونانية في منطقة كوزاني اليونانية، حيث فقد الطيار مع طائرته التدريبية التابعة لأكاديمية اكناتيا للطيران اليونانية.

وأوضحت ان الطائرة يمكن لها أن تحمل طيارين، والتي تستخدم لأغراض التدريب من مطار كوزاني باتجاه غرب اليونان.

وقالت وزارة النقل العراقية انها تستعد لإرسال فرق تحقيقية متخصصة للإشراف على عملية البحث عن الطيار العراقي المفقود والانضمام الى السلطات اليونانية التي تنفذ أكبر عملية بحث من خلال فرقها الجوية والأرضية بقيادة جنرال عسكري وأكثر من 500 منتسب.

ويبلغ الطيار المفقود عمار ابراهيم 32 عاما من العمر وقد اكمل 40 ساعة من الطيران مع مدرب ثم سمح له بالطيران بمفرده، حيث فقد الاتصال به بعد ساعة من انطلاقه بطائرة التدريب بمفرده.

واوضحت الخطوط العراقية أن الطائرة لم يؤشر فيها اي مشكلة فنية حتى قبل يوم من انطلاق الطالب العراقي في رحلته التدريبية غير انها فُقدت في منطقة كانت تتعرض الى اضطرابات جوية.

ومن جهتها، قالت وزارة النقل العراقية انها بصدد ارسال فريق عراقي متخصص الى اليونان للمشاركة في الحملة الجارية للبحث عن الطيار المفقود، فيما بدأت مخاوف جدية من عدم امكانية العثور على الطيار حيا .

الخارجية العراقية تتابع

ومن جهتها، اعلنت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء متابعتها لمسألة فقدان الطيار العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إنه "ومن خلال معلومات وردت لسفارتنا في أثينا، قالت السلطات اليونانية بأنها فقدت الاتصال باحدى الطائرات التابعة لأكاديمية اغناتيا اليونانية للطيران والتي يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار ابراهيم أثناء احدى الطلعات التدريبية".

واضاف الصحاف في تصريح لوكالة "روداوو" العراقية وتابعته "ايلاف"، أن "السفارة العراقية في أثينا سارعت لاجراء اتصالاتها مع الجهات اليونانية المختصة ومع الاكاديمية التي اشارت الى ان سوء الأحوال الجوية في مناطق فقدان الاتصال بالطائرة ساهم في صعوبة عمليات البحث، لكن على الرغم من ذلك فإن العمليات جارية ومستمرة.

وكانت وزارة النقل العراقي قد شكلت امس خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ مختصة لمتابعة مصير الطيار المفقود الذي اختفى هو والطائرة التي كان يقودها.