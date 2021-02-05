انتشال جثة متدرب في الخطوط الجوية العراقية فقِد إثر حادث في اليونان

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اثينا: انتشلت السلطات اليونانية الخميس جثة طيار متدرب في الخطوط الجوية العراقية، بعد أيام من تحطم طائرته فوق جبل في شمال غرب البلاد، حسب ما أفاد مسؤولو الإنقاذ.

وذكرت إدارة الإطفاء أنّ الطيار البالغ 32 عاما الذي حددت تقارير إعلامية محلية أنه إبراهيم عمار، مفقود منذ الأحد.

كان من المفترض أن يحلق فوق مدينة يوانينا اليونانية قبل أن يعود إلى قاعدته التدريبية في كوزاني.

وعثر على قطع حطام على جبل ميتسيكيلي بالقرب من يوانينا الأربعاء.

وكان الضحية ضمن مجموعة من طياري الخطوط الجوية العراقية يتدربون في أكاديمية كوزاني الجوية الخاصة.