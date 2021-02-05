العراق يعلن مقتل طياره المفقود مع طائرته في اليونان

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"الخليج 365" من لندن: اعلنت السلطات العراقية مساء الاربعاء مقتل طيارها المفقود مع طائرته التدريبية في اليونان منذ ثلاثة ايام وأكدت العثور على طائرته غرب اليونان وقد وجد الطيار عمار ابراهيم متوفيا بداخلها.

وقالت مؤسسة الخطوط الجوية العراقية في بيان تابعته "ايلاف" انها "تلقت ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة الطيار المتدرب عمار ابراهيم بناءً على المعلومات الواردة من قبل الفريق العراقي المختص المبعوث من قبل الخطوط الجوية الى اليونان حيث اكدت معلومات الفريق العثور على الطائرة غرب اليونان ووجد الفقيد بداخلها وقد فارق الحياة".

وقدمت الؤسسة "التعازي وعظيم والمواساة لجميع العاملين فيها بشكل عام وعائلة الفقيد الطيار عمار ابراهيم بشكل خاص".

وكانت فرق انقاذ عراقية ويونانية قد استنفرت جهودها منذ الاثنين الماضي بعد ساعات من فقدان الاتصال بطائرة التدريب التي كان يحلق فيها الطيار وسط ظروف جوية مضطربة غرب اليونان .

وقد جندت اليونان فرق انقاذ جوية وارضية ومجموعات صحية وعسكرية يبلغ تعداد افرادها 500 شخص بقيادة جنرال يوناني ثم انضم اليهم فريق انقاذ عراقي متخصص من وزارة النقل كما أنضم زملاء الطيار الى فرق الانقاذ والبحث عنه في منطقة كوزاني اليونانية حيث فقد مع طائرته التدريبية التابعة لأكاديمية اكناتيا للطيران اليونانية.

وأوضحت الخطوط العراقية ان الطائرة يمكن لها أن تحمل طيارين وتستخدم لأغراض التدريب من مطار كوزاني باتجاه غرب اليونان.

ويبلغ الطيار المتوفي عمار ابراهيم 32 عاما من العمر والمبتعث من الخطوط العراقية وقد اكمل 40 ساعة من الطيران مع مدرب ثم سمح له بالطيران بمفرده قبل ان يُفقد الاتصال به بعد ساعة من انطلاقه الاحد الماضي بطائرة التدريب بمفرده. واشارت الخطوط العراقية الى إن الطائرة لم يؤشر فيها اي مشكلة فنية حتى قبل يوم من انطلاق الطالب العراقي في رحلته التدريبية غير انها فُقدت في منطقة كانت تتعرض الى اضطرابات جوية .