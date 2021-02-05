الكاظمي يعلن قتل والي الجنوب مخطط تفجير وسط بغداد

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ايلاف من لندن: اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء الثلاثاء قتل والي الجنوب المشرف على عملية التفجير المزدوج بساحة الطيران وسط بغداد مؤخرا ونقل منفذيه الانتحاريين الاثنين فيما قال الناطق العسكري بإسمه اللواء يحي رسول انه تم القصاص منهم بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في قضاء ابو غريب غرب بغداد.

وفي تغريدة له، قال الكاظمي على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها "ايلاف" انه "استكمالاً لعهد أبطالنا بالقضاء على قادة عصابات داعش ووفاءً لدماء شهداء العراق، تم اليوم القضاء على الإرهابي أبو حسن الغريباوي مايسمى قائد جنوب العراق في التنظيم والإرهابي غانم صباح، المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الارهاب. قواتنا الأمنية رفعة رأسنا.. عاش العراق".

ومن جهته قال اللواء يحي رسول الناطق العسكري للقائد العام للقوات المسلحة الكاظمي إن قادة وعناصر الأجهزة الأمنية لم يهدأ لهم بال من أجل الأخذ بالثأر من المجرمين المتورطين في حادثة إنفجار ساحة الطيران وسط بغداد وبحسب توجيهات القائد العام واصلوا بجد متابعة الإرهابيين الذين خططوا واشرفوا على هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف الأبرياء في 21 من الشهر الماضي، والذي ادى الى مقتل 32 مواطنا واصابة 110 آخرين.

واضاف اللواء يحي في بيان مساء الثلاثاء تابعته "ايلاف" انه "بعد التوكل على الله شرع الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالعمل الميداني للوصول الى هذه العناصر الإرهابية وبالفعل تم التوصل إليهم وجرى القصاص منهم بعد تزويد طيران التحالف الدولي بمعلومات عن أماكن تواجدهم".

قتل المشرف على تفجير وسط بغداد وناقل انتحاريي التفجير

واشار اللواء يحي الى انه قد "تم توجيه ضربة جوية دقيقة في قضاء أبو غريب غربي بغداد أسفرت عن قتل الإرهابي جبار علي فياض المكنى ابو حسن الغريباوي الذي يشغل منصب ما يسمى الوالي العسكري العام لقاطع جنوب العراق، وهو الذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران كما قتل في هذه الضربة الإرهابي غانم صباح جواد المسؤول عن نقل الإرهابيين الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما في هذا الحادث الأليم".

وأكد رسول ان "القوات الامنية العراقية مستمرة بعملياتها النوعية الاستباقية وملاحقة الإرهابيين أينما كانوا حيث تم استهداف خمسة إرهابيين وقتلهم في وقت سابق من قبل القوات الامنية ومازال القصاص مستمرا بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين".

وتأتي هذه العملية بعد ايام قليلة من الاعلان الخميس الماضي عن قتل نائب والي تنظيم داعش في العراق ابو ياسر العيساوي الذي وصفه الكاظمي بزعيم عصابة الشر، وذلك بعملية عسكرية في محافظة كركوك الشمالية.

ومن جهته اوضح اللواء يحيى رسول ان عملية قتل أبو ياسر العيساوي تمت بوادي الشاي في محافظة كركوك الشمالية واصفا اياه بأنه " أكبر رأس لداعش في العراق". واشار الى ان العملية نفذت بالاشتراك بين جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات حيث قتل مع العيساوي عدد من مساعديه.

كما اكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول ركن عبد الوهاب الساعدي ان قتل العيساوي كان ضمن عملية نفذت في وادي الشاي جنوب كركوك .. وبين ان "جهاز مكافحة الإرهاب ملتزم بالوعد الذي قطعه لشهداء ساحة الطيران بأن عملية ثأئر الشهداء مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على ما تبقى من داعش الإرهابي".

وكان العراق قد اعلن النصر على داعش عام 2017 بعد حرب استمرت ثلاث سنوات وحظيت بدعم من التحالف الدولي ورغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات خارج المدن الرئيسية وخاصة في شمال وغرب البلاد وصولا الى العاصمة التي نفذ فيها التفجير الانتحاري المزدوج في 21 من الشهر الماضي.