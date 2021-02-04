انعقاد الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأربعاء المقبل

اعلنت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، عقد الجمعية العامة للجنة الأولمبية يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية، حسين علي حسين في بيان ان "الجمعية العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، ستعقد عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء المقبل الموافق العاشر من شهر شباط الحالي في نادي العلوية ببغداد".



اوضح ان "الاجتماع ممثلا برؤساء الاتحادات الاولمبية فقط ويأتي في سياق رسالة اللجنة الاولمبية الدولية لتسمية لجنة ثلاثية محايدة تهيئ للعملية الانتخابية المقبلة".