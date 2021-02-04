صالح يبحث مع لجنة نيابية قانوني الناجيات الايزيديات والعنف الاسري

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، مشروعي قانون الناجيات الايزيديات ومناهضة العنف الأسري.



وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية برئاسة النائب ميسون الساعدي وبحضور عضوات اللجنة التقت رئيس الجمهورية برهم صالح، للتباحث حول مشروع قانون الناجيات الايزيديات ومشروع قانون مناهضة العنف الأسري مطالبين رئيس الجمهورية دعم اللجنة لتمرير هذه القوانين المهمة".

وتطرق اللقاء، وفقا للبيان، إلى "أهمية تأسيس المجلس الوطني للمرأة وضرورة وجود وزارة لها لاهميتها في تمثيل دور المراة العراقية محليا داخل مجلس الوزراء وخارجيا في المحافل الدولية".

بدوره، أعرب صالح، عن "الدعم الكامل لعمل اللجنة وطالب بالاسراع بقراءة وتمرير تلك القوانين المهمة".