وفاة نجل الرئيس العراقي الاسبق عبد الرحمن عارف

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، ان "قيس عبد الرحمن عارف نجل الرئيس الاسبق عبد الرحمن عارف توفي، صباح اليوم، في العاصمة الاردنية عمان بعد اسبوع على اصابته بفايروس كورونا".

وعبد الرحمن محمد عارف الجميلي، الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئيس للفترة من 16 نيسان 1966 إلى 17 تموز 1968.