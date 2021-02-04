وفاة أمير سعودي بعد صراع مع المرض

وقال الديوان الملكي، في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بحسب وكالة الانباء السعودية واس.والأمير مشهور هو ابن الأمير مساعد من زوجته الأميرة، نورة بنت إبراهيم الدغيثر.

وكان الأمير الراحل قد تزوج من الأميرة غادة بنت يزيد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، التي أنجبت له الأمراء والأميرات، عبد العزيز، وسعود، وخالد، وسارة، ومحمد.