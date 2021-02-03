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قوانين المشاركة في أولمبياد 'طوكيو 2020'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-03 | 11:17

قوانين المشاركة في أولمبياد

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نشرت اللجنة الأولمبية الدولية دليل إرشادات للفرق المشاركة في "طوكيو 2020" في ظل استمرار جائحة فيروس .
وجاء دليل الإرشادات على النحو التالي:
- يجب على الرياضيين تقديم أماكن تحركاتهم في اليابان إلى السلطات المحلية.
- يجب على الرياضيين عدم السفر إلى اليابان في حالة المعاناة من أعراض كوفيد-19.
- عدم الالتزام المتكرر بالإرشادات ربما يتسبب في حرمان الرياضيين من المشاركة.
- ادعموا الرياضيين في ألعاب طوكيو "دون تصفيق أو غناء أو هتاف".
- ارتداء الكمامات طوال الوقت باستثناء فترتي الأكل والنوم.
- عدم استخدام وسائل النقل العام دون إذن مسبق.
- إجراء فحوص للرياضيين كل أربعة أيام أو أقل خلال الألعاب.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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