قوانين المشاركة في أولمبياد 'طوكيو 2020'

وجاء دليل الإرشادات على النحو التالي:

- يجب على الرياضيين تقديم أماكن تحركاتهم في اليابان إلى السلطات المحلية.

- يجب على الرياضيين عدم السفر إلى اليابان في حالة المعاناة من أعراض كوفيد-19.

- عدم الالتزام المتكرر بالإرشادات ربما يتسبب في حرمان الرياضيين من المشاركة.

- ادعموا الرياضيين في ألعاب طوكيو "دون تصفيق أو غناء أو هتاف".

- ارتداء الكمامات طوال الوقت باستثناء فترتي الأكل والنوم.

- عدم استخدام وسائل النقل العام دون إذن مسبق.

- إجراء فحوص للرياضيين كل أربعة أيام أو أقل خلال الألعاب.