انت الان تتابع خبر قوانين المشاركة في أولمبياد 'طوكيو 2020' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-03 | 11:17
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نشرت اللجنة الأولمبية الدولية دليل إرشادات للفرق المشاركة في "طوكيو 2020" في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.
وجاء دليل الإرشادات على النحو التالي:
- يجب على الرياضيين تقديم أماكن تحركاتهم في اليابان إلى السلطات المحلية.
- يجب على الرياضيين عدم السفر إلى اليابان في حالة المعاناة من أعراض كوفيد-19.
- عدم الالتزام المتكرر بالإرشادات ربما يتسبب في حرمان الرياضيين من المشاركة.
- ادعموا الرياضيين في ألعاب طوكيو "دون تصفيق أو غناء أو هتاف".
- ارتداء الكمامات طوال الوقت باستثناء فترتي الأكل والنوم.
- عدم استخدام وسائل النقل العام دون إذن مسبق.
- إجراء فحوص للرياضيين كل أربعة أيام أو أقل خلال الألعاب.
- يجب على الرياضيين تقديم أماكن تحركاتهم في اليابان إلى السلطات المحلية.
- يجب على الرياضيين عدم السفر إلى اليابان في حالة المعاناة من أعراض كوفيد-19.
- عدم الالتزام المتكرر بالإرشادات ربما يتسبب في حرمان الرياضيين من المشاركة.
- ادعموا الرياضيين في ألعاب طوكيو "دون تصفيق أو غناء أو هتاف".
- ارتداء الكمامات طوال الوقت باستثناء فترتي الأكل والنوم.
- عدم استخدام وسائل النقل العام دون إذن مسبق.
- إجراء فحوص للرياضيين كل أربعة أيام أو أقل خلال الألعاب.
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