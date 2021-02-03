عودة التيار الكهربائي الى القائم بعد انقطاع دام شهرين

وقال الدليمي في حديث للسومرية نيوز، انه "تم اعادة التيار الكهربائي الى القائم ٣٦٠كم غرب الرمادي بعد اعادة تأهيل وصيانة ٢٤ برجا للخط الناقل بين حديثة والقائم غربي الانبار".

يذكر ان التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن قضاء القائم قبل نحو شهرين بسبب تدميره من قبل عناصر داعش الارهابي آنذاك.

