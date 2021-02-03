انت الان تتابع خبر المالية النيابية تستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنــــة الماليـــــة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.

