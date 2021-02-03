انت الان تتابع خبر المالية النيابية تستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنــــة الماليـــــة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".
واضاف البيان ان "اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية ستستضيف السيد وزير النفط".
واضاف البيان ان "اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية ستستضيف السيد وزير النفط".