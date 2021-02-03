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المالية النيابية تستضيف وزير النفط لبحث ملف الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنــــة الماليـــــة في مجلس النواب، اليوم الاربعاء، اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ(٣٩) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

واضاف البيان ان "اللجنة الفرعية المشكلة من اللجنة المالية ستستضيف السيد وزير النفط".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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