القضاء والصليب الاحمر يبحثان شؤون الموقوفين من الجنسيات الاجنبية

وذكر المكتب الاعلامي للقضاء في بيان تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاكسابيناكا".

واوضح ان "زيدان بحث معه في شؤون الموقوفين والمحكومين من الجنسيات الأجنبية في السجون العراقية".

