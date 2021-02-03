انت الان تتابع خبر القضاء والصليب الاحمر يبحثان شؤون الموقوفين من الجنسيات الاجنبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاسابيناكا، شؤون الموقوفين من الجنسيات الاجنبية.
وذكر المكتب الاعلامي للقضاء في بيان تلقته الخليج 365، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه اليوم، رئيس بعثة الصليب الأحمر في العراق جان جيروم كاكسابيناكا".
واوضح ان "زيدان بحث معه في شؤون الموقوفين والمحكومين من الجنسيات الأجنبية في السجون العراقية".