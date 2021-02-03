المالية النيابية ترد على تصريحات السعداوي بشأن موازنة 2021

وقالت اللجنة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "كل القوانين التي تعرض على اللجنة المالية وآخرها قانون موازنة عام 2021 تمر بسلسلة من النقاشات المستفيضة تحت قبة المجلس وفي اللجنة، ويتم استضافة المعنيين في كل مؤسسات الدولة واللجان النيابية ذات العلاقة".



وتابعت، أنها "تعتمد مبدا الشفافية في الطروحات بين الاعضاء و تستمع الى اراء جميع اعظاء اللجنة و يصار الى اتخاذ قرار داخل اللجنة بكل البنود و المقترحات المطروحة تؤخذ القرارات بتوافق اللجنة، وفي حال وجود اراء مختلفة يتم اعتماد مبدا التصويت بين الاعضاء حسب النظام الداخلي وتعتمد نتيجة التصويت والتي دائما ما تكون باكثر من 20 عضوا من اصل اعضاء اللجنة الـ32 وكل ما ينتج عن عمل اللجنة يعرض على اعضاء مجلس النواب و القرار النهائي يصدر من المجلس وليس من اللجنة".وأضافت، "كنا نتمنى على زميلنا النائب عبد الهادي السعداوي ان لا يقلل من الجهود التي بذلت في اللجنة المالية للممارسة الدور التشريعي والرقابي وان لا يعتمد سياسة فرض الارادات على زملائه الاخرين التي نؤكد على رفضها وعدم الرضوخ لها".

وشددت اللجنة على حرصها على "مصالح ابناء الشعب كافة بكل شرائحهم بعيدا عن المزايدات التي يحاول ان يستخدمها البعض لحرف الامور عن مسارها و تشويه الحقائق لأغراض سياسية و شعارات انتخابية التي نعمل جاهدين للنأي عنها و ابعاد اللجنة عن هذا المطب الذي لا يحقق الاهداف ولا يلبي طموح المواطنين".

واتهم النائب عبد الهادي السعداوي، يوم امس، رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، باستغلال منصبه لتحويل موازنة العام الجاري الى موازنة مقاولين.

