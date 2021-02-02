العامري يصدر بياناً بشأن استشهاد عدد من عناصر الحشد في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، بياناً بشأن استشهاد عدد من عناصر الحشد في محافظة ديالى.

وقال العامري في البيان، "بمزيد من الفخر والاعتزاز تلقينا نبأ استشهاد ثلة من مجاهدي اللواء الاول في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى.. الذين نالوا شرف الشهادة العظيم وثبتوا بدمائهم الطاهرة هوية هذا الوطن وجادوا بارواحهم وهم يتصدون للارهاب الداعشي الغادر في قضاء خانقين".



وأضاف "وبذلك نعزي الشعب العراقي عامة، والحشد الشعبي خاصة بهؤلاء الشباب الذين ما حادوا عن هذا الطريق حتى الشهادة في سبيل الله تعالى".

يشار إلى أن عدد من مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، قد استشهدوا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعرض داعشي في منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.