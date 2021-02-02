انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها يتعلق بالسيطرات الرئيسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة مصطفى الكاظمي، منها مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات من قبل وزارة الداخلية.
وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "ترأس جلسة اعتيادية جرى خلالها بحث جملة من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها، حيث تم توجيه جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها".
وأضاف البيان "بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
ثانيا/ تتولى مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات (حصرًا)، ومعها الأجهزة الساندة (المخابرات والأمن الوطني وغيرها).
ثالثا/ إقرار المحضر (18) والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد ( و.س/30/2/1 المؤرخ في 13 كانون الثاني 2021 )، بشأن انجاز مشاريع المستشفيات العامة، مع الاخذ بعين الإهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
رابعا/ الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد ( ت/ 1457 المؤرخ في 15/11/ 2020)، بشأن التعاون العراقي/ اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة، ومساعدة الشعب اللبناني بالموافقة على بيع مادة زيت الوقود بواقع (500) الف طن سنويا بسعر النشرة، واسترداد قيمة المنتجات على شكل خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (7 لسنة 2020)، بحسب ما يأتي:
1-إلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (25 لسنة 2019).
2- إدخال إحدى الشركات العراقية ذات الخبرة والتخصص شريكا في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية، على أن تكون مقبولة من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- استثناء مشروع مجاري الديوانية من قرار مجلس الوزراء (170 لسنة 2019).