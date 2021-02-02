الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال سبعة 'ارهابيين' في نينوى والانبار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، عن اعتقال سبعة "ارهابيين" في محافظتي نينوى والانبار.

وقالت الاستخبارات في بيان لها، إنه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السادسة عشر بقيادة عمليان نينوى من القاء القبض على خمسة ارهابيين في مناطق عدة من الموصل".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة قيادة عمليات الانبار تمكنت من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في الكرمة بالانبار"، مؤكدة أن "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".