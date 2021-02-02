انت الان تتابع خبر موقف ساخر.. مذيعة تدخل في نوبة ضحك على الهواء مباشرة! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت صفحة برنامج "تفاعلكم" على "تويتر" مقطع فيديو للمذيعة سارة دندراوي أثناء دخولها في نوبة ضحك على الهواء مباشرة.وكتبت: "حوار طريف بين حول ارتباط الصين بالفيروسات... الدكتور حاول جاهدا أن يجد لهم عذرا ولكن".وتسبب تعليق استشاري الأمراض المعدية ثامر الخشان على علاقة الصين بالفيروسات في ضحك المذيعة التي تستضيفه".

يذكر أن دندراوي كانت تسأل الخشان عن مدى ارتباط الصين بالفيروسات بشكل عام، ليرد عليها: "الموضوع ليس له علاقة بالصين بقدر ما له علاقة بالعادات الاجتماعية".

وحول ما إذا كان حديثه "يؤكد أن الفيروسات لها علاقة بالصين، رد الضيف بأنه حاول أن يجد لهم عذرا لكنه لم يوفق".