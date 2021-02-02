للأسبوع الثالث.. أعداد الإصابات بكورونا تُواصل انخفاضها عالمياً

واعتبر غيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف أن هذا الانخفاض يبعث على الأمل.

بدوره قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه "لم تُسجل أي حالاتِ دخول للمستشفيات أو وفياتٍ نتيجة الحصول على لقاح كورونا".



وأضاف في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الجميع بحاجة للتطعيم باللقاحات المتوفرة حاليا، حتى لو تطور الفيروس بصيغ جديدة.