انت الان تتابع خبر للأسبوع الثالث.. أعداد الإصابات بكورونا تُواصل انخفاضها عالمياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العالم تُواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي.
واعتبر غيبريسوس في مؤتمر صحفي بجنيف أن هذا الانخفاض يبعث على الأمل.
بدوره قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه "لم تُسجل أي حالاتِ دخول للمستشفيات أو وفياتٍ نتيجة الحصول على لقاح كورونا".
وأضاف في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الجميع بحاجة للتطعيم باللقاحات المتوفرة حاليا، حتى لو تطور الفيروس بصيغ جديدة.
بدوره قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه "لم تُسجل أي حالاتِ دخول للمستشفيات أو وفياتٍ نتيجة الحصول على لقاح كورونا".
وأضاف في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن الجميع بحاجة للتطعيم باللقاحات المتوفرة حاليا، حتى لو تطور الفيروس بصيغ جديدة.