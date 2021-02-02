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الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة عنه، أن "معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني واستخبارات لواء المشاة ٤٠ من الاستيلاء على 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة في منطقة الصبيحات بالكرمة الانبار".

 

واضاف البيان إن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتدميرها تحت السيطره".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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