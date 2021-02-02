الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 21 عبوة ناسفة شرقي الانبار.



وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة عنه، أن "معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني واستخبارات لواء المشاة ٤٠ من الاستيلاء على 21 عبوة ناسفة على شكل صفيحة في منطقة الصبيحات بالكرمة الانبار".

واضاف البيان إن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت برفع المواد وتدميرها تحت السيطره".