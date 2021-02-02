العدل تعلن عدد الأحداث المفرج عنهم الشهر الماضي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر كانون الثاني من عام 2021.



وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (41) حدثا بينهم (26) حدثا موقوف لعدم ثبوت الأدلة، و(5) احداث تخلية بعد قضاءهم مدة المحكومية، بالإضافة إلى (10) بالإفراج الشرطي".

وأضاف البيان، أن "دائرة إصلاح الإحداث تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد انتهاء الإجراءات القانونية حرصاً منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".