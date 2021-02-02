الكشف عن 'الجسم الغريب' الذي تسبب بقطع طريق ساحة الأردن

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "الجسم الغريب كان عبارة عن عبوة ناسفة تم تفكيكها من قبل مكافحة المتفجرات في صقر بغداد ورفعها دون حادث يذكر".

وفي صباح اليوم، افاد مصدر امني، بقطع مؤقت في ساحة الاردن من سيد الحليب الى نفق الشرطة من قبل الجيش والشرطة، وذلك لشكوك بوجود جسم غريب.



وتشهد العاصمة بغداد في الآونة الاخيرة، استهدافات متكررة لمحلات بيع المشروبات الكحولية.