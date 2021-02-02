شرطة كركوك تطيح بإرهابي هاجم احد المراكز الانتخابية

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل إرهابي هاجم مركزا انتخابيا وأصاب عنصرا من حمياته في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "شرطة محافظة كركوك بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في المحافظة تمكنت من قتل ارهابي بعد مهاجمته على احد المراكز الانتخابية، حيث قام بإطلاق النار على القوة الموجودة في المركز واصابة احد عناصر الحماية".



وأشار المصدر إلى أنه "بعد مطاردة الإرهابي تم الاشتباك معه مما ادى الى قتله".

